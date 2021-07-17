У главы Минздрава Британии Джавида подтвердили COVID-19

Саджид Джавид, являющийся главой Минздрава Соединенного Королевства, подхватил коронавирусную инфекцию. Об этом он рассказал в Twitter.
По словам британского министра, он сдал тест на коронавирус, и результат оказался положительным. Об этом он узнал сегодня утром.
Джавид подчеркнул, что теперь ждет, каким окажется результат ПЦР-теста. Он отметил, что получил две дозы прививки, в связи с чем у него наблюдаются слабые симптомы COVID-19. Глава британского Минздрава призвал граждан привиться от коронавируса.
К слову, предшественник Джавида Мэтт Хэнкок тоже переболел COVID-19. С данным заболеванием он справился весной прошлого года.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.