У главы Минздрава Британии Джавида подтвердили COVID-19

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17 июля 2021, 16:50 Источник: РИА Новости

Саджид Джавид, фото: Martyn Wheatley/Global Look Press

Саджид Джавид, являющийся главой Минздрава Соединенного Королевства, подхватил коронавирусную инфекцию. Об этом он рассказал в Twitter.

По словам британского министра, он сдал тест на коронавирус, и результат оказался положительным. Об этом он узнал сегодня утром.

Джавид подчеркнул, что теперь ждет, каким окажется результат ПЦР-теста. Он отметил, что получил две дозы прививки, в связи с чем у него наблюдаются слабые симптомы COVID-19. Глава британского Минздрава призвал граждан привиться от коронавируса.

К слову, предшественник Джавида Мэтт Хэнкок тоже переболел COVID-19. С данным заболеванием он справился весной прошлого года.

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