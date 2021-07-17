Во Флориде хакер похитил идентификационные данные умерших в результате обрушения здания

Как сообщает Lenta.ru, во Флориде неизвестный хакер похитил идентификационные данные погибших в результате обрушения многоквартирного дома.
Мэр города Серфсайд Чарльз Беркетт заявил, что для преступника это означает доступ к имуществу жертв. Он также добавил, что полицейские уже ведут расследование и ищут злоумышленника, а семьям погибших порекомендовал заблокировать карты последних.
Напомним, многоэтажный дом в Серфсайде (штат Флорида - прим. ред.) обрушился в ночь на 24 июня. Причины инцидента устанавливаются, однако по мнению президента США Джо Байдена это результат глобального потепления. На данный момент жертвами стали 97 человек.
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