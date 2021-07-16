Олени и страусы Виктора Ющенко: как поживает экс-президент Украины

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16 июля 2021, 18:35 Источник: strana.ua

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бывший президент Украины Виктор Ющенко обзавелся огромной резиденцией под Киевом размером в 3,5 га. У него нет помпезных дворцов, как у Петра Порошенко, он занимается сельским хозяйством.



Поселок Новые Безрадичи, где обосновался Виктор Ющенко, находится в 20 километрах от столицы Украины. Место это он облюбовал, будучи еще главой Нацбанка. Первые 7 соток здесь он приобрел всего за несколько мешков зерна.



Вокруг его земель вырыт ров около трех метров шириной. На территории его резиденции присутствуют ферма, сад, огороды, несколько водоемов и ветряных мельниц, теплица, столярная мастерская, пчелиная ферма и даже хата-музей.



- Здесь я принимал всех президентов: и Буша, и Путина, и прочих иностранных гостей. Путин, когда был у меня в гостях, помню, подошел к печке, облокотился на нее и несколько минут молча стоял. Я тогда сказал: «Володя, я тебе такую же подарю», — рассказывал Ющенко украинским СМИ в 2014 году.



Часть территории резиденции отведена для выгула лошадей. Один из местных жителей рассказал изданию vesti.ua о «прелестях» своего соседства с Виктором Ющенко:



«Зря он тут скотный двор завел, так близко от дома. На днях конюшни чистили, так на улицу невозможно было выйти. Говорил ему: ну кто так строит! Забор в воду заходит - не подойти, не почистить. Он обещал переделать, но не собрался. А теперь в этой воде бобры завелись. Один сливу мне объел, нору вырыл метра полтора в диаметре. И что с ним делать, он же в Красной книге?»



Говорят, что в хозяйстве у Виктора Ющенко есть и олени. Одна из дачниц рассказывала, что раньше тут еще были зебры и страусы, но они куда-то подевались.





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