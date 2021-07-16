В КНР вырос ВВП

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16 июля 2021, 15:23

Внутренний валовый продукт (ВВП) КНР по итогам второго квартала увеличился на 7,9%. В первом триместре этот показатель составлял 18,3%. Эксперты считают, что восстановление экономики после пандемии завершилось, поэтому максимального роста больше ожидать не стоит. ВВП будет держаться примерно на одном уровне в 8,4%. При этом правительство считает положительным показатель в 6%.



Аналитики Capital Economics отмечают, что экономический рост КНР замедлится, так как в мире прошёл пик экспортного спроса на медицинскую технику и гигиенические средства.



Позитивный экономический период позволил «Поднебесной» увеличить капиталовложения, а также инвестиции в инфраструктуру. В производство вложили на 12,6% больше, чем годом ранее. В основном речь идёт о высокотехнологическом секторе. В недвижимость - на 15 % больше.



Китай в новых условиях вынужден жёстче конкурировать с США в технологической сфере. Белый дом не намерен снимать введённые ранее ограничения. В Министерстве финансов США призывают Европу к совместному противостоянию с Китаем из-за несправедливых экономических практик и нарушений прав человека. В Белом доме считают, что в Синьцзяне массово используется принудительный труд местного населения.





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