Верховный суд Украины вопреки Зеленскому восстановил главу Конституционного суда в должности

Аргументы Недели → В мире 13+

16 июля 2021, 13:42

Президент Украины Владимир Зеленский ранее уволил главу Конституционного суда Александра Тупицкого, несмотря на то, что у него не было на это полномочий. Верховный суд восстановил Тупицкого в должности, однако Генеральная прокуратура намерена привлечь его к уголовной ответственности.



Повестку для явки в прокуратуру написала лично генпрокурор Ирина Венедиктова. Судью подозревают в недостоверном декларировании доходов. Зеленский выступает против Конституционного суда из-за ряда резонансных причин. В частности, КСУ отменил указ о предоставлении чиновниками и политиками декларации о доходах и освободил от тюремного наказания за подачу ложных сведений. Вместе с этим суд сократил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Ведомству отказали в проверке электронных деклараций чиновников.



На Западе отреагировали на действия Конституционного суда. Зеленскому сделали замечание о нарушении антикоррупционной политики. США используют антикоррупционные органы в качестве инструмента слежки и давления на украинских политиков. Зеленский решил проблему с наскока, уволив Тупицкого. Сам судья КСУ заявил, что глава государства намерен совершить на Украине переворот. Столкновение интересов власти и суда может привести к серьёзному кризису в стране.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости