США могут прекратить экспорт из Китая в поддержку независимости Синьцзян-Уйгурского автономного района

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16 июля 2021, 12:06

Американский Сенат подготовил билль о защите коренных жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района от принудительного труда. После проработки документа он будет направлен в Палату представителей и на подпись главе государства.



Эксперты считают, что билль может привести к прекращению экспорта товаров из китайского региона в США. Американские компании также не попадут на китайский рынок. Может образоваться дефицит помидоров, хлопка и ряда других товаров, поступающих в Америку из северного региона Китая.



В свою защиту КНР опубликовала Белую книгу, в которой рассказывается о построении демократических принципов в стране. Китайцы за последние пять лет сделали очень многое для улучшения жизни уйгуров. В книге написало о создании центров тренировок и профессионального обучения местного населения. Также указано, что с 2016 года в регионе не произошло ни одного теракта. Наличие большого количества лагерей и тюрем, в которых перевоспитываются уйгуры, в Китае отрицают.



Если американским политикам удастся ввести ограничения против компаний Синьцзяна, китайская одежда заметно подрастёт в цене. Подорожание заметят не только американцы, но и покупатели других государств.





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