Турецкий катер «открыл огонь для устрашения» по судну береговой охраны Кипра

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16 июля 2021, 10:47

море, фото: pixabay.com

Минувшей ночью турецкий катер открыл огонь по судну береговой охраны в морском районе Като Пиргос Тиллирия на северо-западе острова. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщило местное агентство новостей CNA.

«По данным полиции, около 3.30 маленькое судно с тремя членами экипажа морской полиции и береговой охраны во время регулярного патрулирования для борьбы с нелегальной иммиграцией из Турции заметило катер турецкой береговой охраны на расстоянии 11 морских миль от порта Като Пиргос»,- говорится в источнике.

Отмечается, что турецкая береговая охрана начала преследовать кипрское судно и «открыла огонь для устрашения», были произведены четыре предупредительных выстрела. Местная радиовещательная корпорация RIK уточнила, что преследование кипрского судна продолжалось почти до входа в рыбацкий порт Като Пиргос.

При этом представитель Минобороны Кипра Христос Пиерис заявил, что это «непростой инцидент». По его словам, «дело расследуется, и оперативный центр национальной гвардии собирает информацию, чтобы компетентное министерство приняло меры».

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