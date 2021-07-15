В День взятия Бастилии во Франции противники вакцинации устроили массовые протесты

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15 июля 2021, 20:07

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Несколько дней назад Эмманюэль Макрон объявил о введении во Франции обязательной вакцинации работников медицинской сферы и сотрудников домов престарелых. ПЦР-тесты стали необходимы для перемещений на самолетах и поездах. Введена обязательная вакцинация для посещения кафе и ресторанов. Французы вышли на улицы своих городов.



Несколько шествий состоялось в столице Франции 14 июля. Протестовали около 2 тысяч человек.



«Мы против диктатуры», «Нет санитарному пропуску», - скандировали недовольные французы.



Демонстранты поджигали мусорные баки, полиция применила слезоточивый газ. По информации Le Monde, несколько сотен протестующих построили баррикады у Восточного вокзала.



По данным правоохранителей, к вечеру на улицы французских городов вышли почти восемнадцать тысяч протестующих. Митинги прошли в Лилле, Тулузе, Лионе, Нанте, Руане, Бордо, Страсбурге, Марселе и других городах.



В Анси группа противников вакцинации проникла на территорию префектуры. Примерно 150 человек пробыли там около полутора часов, но после разошлись.





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