Аргументы Недели В мире 13+

В День взятия Бастилии во Франции противники вакцинации устроили массовые протесты

, 20:07

В День взятия Бастилии во Франции противники вакцинации устроили массовые протесты
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Несколько дней назад Эмманюэль Макрон объявил о введении во Франции обязательной вакцинации работников медицинской сферы и сотрудников домов престарелых. ПЦР-тесты стали необходимы для перемещений на самолетах и поездах. Введена обязательная вакцинация для посещения кафе и ресторанов. Французы вышли на улицы своих городов.

Несколько шествий состоялось в столице Франции 14 июля. Протестовали около 2 тысяч человек.

«Мы против диктатуры», «Нет санитарному пропуску», - скандировали недовольные французы.

Демонстранты поджигали мусорные баки, полиция применила слезоточивый газ. По информации Le Monde, несколько сотен протестующих построили баррикады у Восточного вокзала.

По данным правоохранителей, к вечеру на улицы французских городов вышли почти восемнадцать тысяч протестующих. Митинги прошли в Лилле, Тулузе, Лионе, Нанте, Руане, Бордо, Страсбурге, Марселе и других городах.

В Анси группа противников вакцинации проникла на территорию префектуры. Примерно 150 человек пробыли там около полутора часов, но после разошлись.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НХ

Общество

В Кремле заявили, что вопрос допуска зарубежных вакцин в Россию не обсуждается

В Кремле заявили, что вопрос допуска зарубежных вакцин в Россию не обсуждается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 15 июля, в рамках разговора с журналистами заявил, что вопрос о допуске зарубежных вакцин в РФ в настоящий момент не обсуждается.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью