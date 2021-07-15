Талибы расстреляли афганских спецназовцев на границе с Туркменией

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15 июля 2021, 19:35 Турана Гулиева,

Фото: REUTERS/Stringer

На границе с Туркменией члены радикального движения "Талибан"* расстреляли 22 афганских спецназовцев, пытавшихся сдаться. Видео с бойней опубликовал в своем твиттере телеканал CNN.



"Красный крест" подтвердил убийство военных. По данным телеканала расстрел произошел 16 июня в городе Давлат Абад недалеко от границы Афганистана с Туркменией.



На одной из видеозаписей запечатлены тела афганских спецназовцев. По тому, что удалось выяснить CNN, можно сказать - у военных закончились боеприпасы и они были окружены боевиками "Талибана"*.



Официальный представитель министерства обороны Афганистана Фавад Аман назвал произошедшее военным преступлением. «Талибан не может отрицать это преступление. На видео четко видно, как талибы казнят наших солдат после капитуляции».

Напомним, столкновения между правительственными войсками и радикальным движением "Талибан"* начались, когда США объявили о выводе своих войск из Афганистана.

* "Талибан" - запрещенная в РФ организация.

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