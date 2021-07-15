За «Талибан»* или против: что думают проживающие в России афганцы о событиях на Родине

Аргументы Недели → В мире 13+

15 июля 2021, 18:09 Турана Гулиева,

Фото: AP

Сегодня в Афганистане идет война между Правительственными войсками и движением радикальной группировки “Талибан”*. В связи с этим «Аргументы недели» провел опрос среди 50 афганцев. Мы им задали один вопрос: готовы ли вы вернуться на Родину, если власть захватят талибы?

26 афганцев ответили - “нет”.

15 ответили - “да”.

И лишь 9 либо не знакомы с ситуацией в стране, либо не интересуются данным вопросом.

Приводим наиболее яркие и популярные комментарии опрошенных:

Пока что не думал об этом

Риза Рахмани, 28 лет

Не готова, потому что люди, продвигающие свои идеи такими насильственными методами, не способны дать стране и её гражданам нормальную жизнь. Люди без образования, без моральных и жизненных ценностей, не способны поставить страну на ноги, вывести её из той ямы, в которой она сейчас. Они лишь загонят её глубже. До того как талибы начали активно вести действия в Афганистане, страна только начала восстанавливаться. Конечно, власть, которая сейчас в стране, никого не устраивает, потому что народ практически не получается никакую помощь, поддержку, нет инфраструктуры в стране, страна коррумпированная. Чего добиваются талибы своими действиями? Свергнуть Ашрафа Гани и его власть - а что они способны дать взамен? Убийства? Разбой? Войну? Наркотрафик? Люди, прожившие в Афганистане всю жизнь, привыкшие к войне, сейчас уезжают как можно дальше. Те, кто уехал ещё в 80-е застали настоящий Афганистан, где были образование, чистые города, люди не боялись выходить на улицу, люди летали в космос, достигали успехов в медицине, технике... а сейчас? Люди не умеют читать, писать, и они будут править страной? Очень больной вопрос, на самом деле. Ни один нормальный афганец не вернётся в страну, которую украли бандиты. Мне очень больно за наших отцов, которые это всё наблюдают, у них украли Родину, украли их жизнь. Это всё следствие войны, которая никак не закончится. Вернуться сейчас в Афганистан, где талибы, это почти как подписать себе смертный приговор.

София, 22 года



Я живу в России всю свою жизнь. Я не знаю языка, поэтому все новости, статьи и блоги, которые я читаю написаны русскоговорящими источниками. Что, как мы знаем, окрашивает ситуацию опытом минувших событий.

Мада, 23 года



Очевидно, что после прихода талибов никто ничего не сможет сделать, просто себя спроси смогла бы ты жить в тех условиях с талибами? Нет! Так же любой̆ человек не сможет тем более в 21 веке. Наша политика она точно не для подобных работ, мы сами разобраться нормально не можем что к чему.

Мужда, 21 год

Жизнь при талибах очень трудна, особенно для женщин, журналистов и тех, кто хочет жить свободно.

Али, 35 лет



50 на 50. Они много чего хорошего говорят на пресс-конференциях, но я не думаю, что они это сделают. Я не доверяю тому, что они говорят. Я просто не поеду в Афганистан.

Вахид, 32 года

Я согласна жить с талибами и меня не смущает шариатское право. Я думаю, что если придут талибы, то коррупция и другие проблемы в стране исчезнут. Это намного лучше, чем то, что творится сейчас.

Тахмина, 27

*"Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация

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