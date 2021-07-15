Зеленский так и не назвал фамилии 13 олигархов, занесённых в реестр

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15 июля 2021, 17:33

В начале июля украинский парламент принял в первом чтении закон о состоятельных и влиятельных гражданах. Список таких людей будет определяться в ручном режиме непосредственно президентом страны Владимиром Зеленским.



Оппозиция считает, что руководство Украины таким способом пытается избавиться от оппонентов. В своих выступления Зеленский неоднократно делал акцент на недопустимость влияния богатых людей на политику государства. В Совете Национальной безопасности на апрель были готовы назвать 13 человек, которые точно попадут под закон. Однако их фамилии не озвучены до настоящего времени. Принятие закона об олигархах Зеленский назвал неотложной мерой. Он также пообещал вынести вопрос на референдум, если принятию закона будут препятствовать какие-либо структуры и силы.



В законе нет полного определения статуса олигарха. Согласно предлагаемой норме, это человек, который участвует в политической жизни государства, влияет на СМИ и занимает лидирующее положение на одном из рынков. Решение о признании гражданина олигархом будет принимать Совет по национальной безопасности и обороне. Ведомство создаст реестр олигархов, которые будут иметь значительные правовые ограничения в политической и экономической жизни Украины.





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