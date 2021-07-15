КНР и США начали подготовку к саммиту

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15 июля 2021, 16:06

Белый дом пытается найти точки соприкосновения с китайской администрацией. Для этого заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман проведёт в Тяньцзине встречу с заместителем министра иностранных дел Китая Се Фэном. После этого государства могут определиться со встречей лидеров государств. Она может пройти в двустороннем формате или на конференции G20.



CNN утверждает, что переговоры Байдена и Си могут принести больше результатов, чем диалог лидеров США и России в Женеве. С Китаем у США очень много спорных вопросов. Белый дом не устраивает ситуация с уйгурами в Синьцзяне, беспокоит военная агрессия против Тайваня.



После победы на выборах Джозеф Байден всего один раз общался с китайским коллегой Си Цзиньпином по телефону. Это не изменило формат отношений государств и вообще не принесло какого-либо результата. Тем не менее в Вашингтоне считают встречу первых лиц единственной возможностью понижения градуса взаимного недоверия. Заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александр Ломанов уверен, что встреча китайского лидера с американским президентом состоится нескоро. Стороны не могут составить даже повестку вопросов. Предыдущий президент США Дональд Трамп проделал большую работу для разрушения отношений между Америкой и Поднебесной. Для их восстановления потребуются не только значительные усилия, но и время.





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