Пекин претендует на роль основного гаранта безопасности в Центральной Азии

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15 июля 2021, 14:38

Визиты главы внешнеполитического ведомства КНР Ван И в Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан показывают стремление Пекина к доминированию в центрально-азиатском регионе.



Китай опасается, что бывшие республики Советского Союза выберут в качестве гаранта безопасности Турцию, которая за последние годы значительно активизировала с ними торговые и экономические отношения. Центральная Азия стала интересна многим геополитическим игрокам после вывода американских войск из Афганистана. А южным республикам нужна защита от талибов, которые контролируют уже треть афганской территории.



Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский считает происходящие в регионе события большой игрой. Теоретически талибы могут вторгнуться в любую соседнюю республику и начать на её территории военные действия. Китай, заинтересованный в реализации своего проекта «Один пояс - один путь», готов к оказанию военной помощи центральноазиатским республикам. Для этого могут быть задействованы частные военные компании. К тому же КНР инвестирует в развитие Таджикистана, Туркменистана под значительные дивиденды. Турция пока такими связями в Центральной Азии не обладает.





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