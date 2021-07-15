Участникам Олимпиады-2020 в Токио выдадут 160 тысяч презервативов

Аргументы Недели → В мире 13+

15 июля 2021, 14:04 Источник: sports.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Организаторы Олимпиады-2020 в Токио раздадут спортсменам 160 тысяч презервативов – в среднем по 13 на каждого. При этом из-за действующих антиковидных ограничений воспользоваться ими будет нельзя.



Традиция с выдачей презервативов на Играх имеет свою историю, и ее решили не прерывать. Впервые их раздали спортсменам в количестве 8500 штук на летней Олимпиаде в Сеуле 33 года назад. Сделали это в то время для привлечения внимания к проблеме ВИЧ и СПИД, ну и, конечно, чтобы защитить спортсменов. Использованные презервативы находили даже на крышах домиков в олимпийской деревне.



На Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере выдали уже 40 тысяч презервативов. Причем получили их не только спортсмены, но и разного рода официальные лица, журналисты и волонтеры.



Абсолютный рекорд по числу бесплатных презервативов был поставлен в Рио в 2016 году. Тогда организаторы закупили 450 тысяч изделий. Выходило примерно по 42 штуки на каждого спортсмена. Презервативы не выдавали на руки, в олимпийской деревне были установлены большие автоматы.



Олимпийский чемпион по плаванию Райан Лохте рассказывал перед Играми в Лондоне в 2012-м:



«От 70 до 75% спортсменов занимаются сексом на Олимпиадах. Во время Пекина-2008 у меня была девушка – и это большая ошибка».



Делилась своими впечатлениями и футболистка из США Хоуп Соло:



«В олимпийских деревнях очень много секса. Там всегда находится множество любителей связи на одну ночь. Я видела, как люди занимались этим прямо под открытым небом. Прямо между зданий, падали на траву и делали это».



Олимпиада в Токио будет самой необычной в истории. Спортсменам запретили тесные контакты друг с другом вне соревнований, а презервативы им раздали лишь в качестве сувениров.





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