Зачем Китай наклепал 140 шахт для ядерных ракет

Аргументы Недели → В мире 13+

14 июля 2021, 16:41

Сенсационная новость – Китай якобы сотнями строит ракетные шахты для межконтинентальных баллистических ракет (МБР).



Началось всё с двух экспертов из Центра исследования проблем нераспространения имени Джеймса Мартина в Калифорнии. Их зовут Джеффри Льюис и Деккер Эвелет. На коммерческих спутниковых снимках Китая они якобы нашли большой район, где строятся 119 новых шахтных пусковых установок (ШПУ). Находятся они в пустыне к юго-западу от 170-тысячного города Юймэнь в провинции Ганьсу на трассе древнего Великого шёлкового пути.



На спутниковых снимках видно, что ещё в начале января 2021 г. под Юймэнем ничего ещё не строилось. Работы начались в феврале, а уже в марте стало ясно, что стройка идёт быстро. Каждый обнаруженный объект находится примерно на расстоянии 1, 5-2 км друг от друга. Многие из них уже накрыты надувными укрытиями, очевидно, для облегчения труда строителей и от посторонних глаз.



Впрочем, точно утверждать, что это будущие пусковые установки ракет, нельзя. Хотя многое на это указывает. В частности, стадии возведения объектов похожи на те, что отмечались ранее при строительстве подобных китайских ШПУ. А на одном из снимков, где строительство уже продвинулось, а надувного укрытия ещё не возвели, видно нечто похожее на сооружение шахты. Надо сказать, что китайские ШПУ в немалой степени скопированы со старых американских. Считается, что они явно уступают им в прочности, хотя и американским ракетным шахтам до ШПУ советской постройки – ой как далеко.



В другом месте, в Дзилантае в провинции Внутренняя Монголия, тоже идёт подобное строительство. Вместе с Ганьсу суммарное число этих «вроде бы ШПУ» на стадии строительства составляет порядка 140. Причём несколько из них были построены в Дзилантае год или два назад. Возможно, там отрабатывали технологию, а потом развернули массовое строительство. Так зачем это китайцы решили наклепать 140 шахт для 140 ракет? Похоже, хотят резко нарастить ядерный потенциал до сравнимого с уровнями США и России. Сейчас у них всех ядерных зарядов примерно поровну с Францией – 290-300.



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