В Австрии наблюдается скачок заболеваемости коронавирусом

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14 июля 2021, 15:38 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территории Австрии специалисты наблюдают резкий рост заболеваемости COVID-19. На это указывает информация, предоставленная кризисным штабом МВД страны.

Отмечается, что на утро 14 июля в Австрии обнаружили 332 новых носителя коронавируса. При этом сутки ранее в стране подтвердили 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа в Австрии зафиксировали 2 летальных исхода пациентов с COVID-19. За весь период пандемии в стране умерли 10276 зараженных пациентов. На сегодняшний день в больницы доставлены 114 граждан. Из этого числа 33 человека находятся в реанимации.

До недавнего времени в этой стране обнаруживали малое количество зараженных коронавирусом. В Австрии власти отменили практически все ограничения. К примеру, с начала второго летнего месяца вернулись к работе ночные заведения, разрешили проводить спортивные и культурные мероприятия.

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