В Нидерландах коронавирусом заразились около 1000 человек после посещения фестиваля Verknipt

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14 июля 2021, 15:02 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В городе Нидерландов Утрехт порядка 1000 посетителей фестиваля подхватили COVID-19. По данным местного издания Dutch News, речь идет о мероприятии Verknipt на открытом воздухе, которое проходило в начале текущего месяца.

Подчеркивается, что посетителями этого фестиваля стали 20000 граждан. Люди могли попасть на него, если у них был при себе QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусной инфекцией. Кроме того, на мероприятие пускали тех, у кого имелся отрицательный результат теста на COVID-19.

Ранее столь крупных источников распространения коронавирусной инфекции в Нидерландах не было. Данный фестиваль посетила в том числе мэр Утрехта Шарон Дийксма. На это указывает снимок, опубликованный ею в Twitter третьего июля.

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