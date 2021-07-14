США увеличат финансирование полиции из-за роста преступности

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14 июля 2021, 13:27

Американский президент Джозеф Байден встретился в генеральным прокурором, главами правоохранительных органов и некоторыми чиновниками по поводу роста насилия с использованием огнестрельного оружия.



Байден посчитал необходимым увеличить финансирование органов полиции. Количество убийств в США с началом пандемии стремительно увеличилось. Отчасти это объясняется радикализацией общества и кризисом. Президент предложил создать несколько подразделений в Министерстве юстиции, которые будут заниматься борьбой с незаконным оборотом оружия. Местным властям выделят дополнительное финансирование для решения вопросов безопасности населения. Штаты и города смогут нанимать больше полицейских для охраны улиц и общественных мест.



Ранее либералы предлагали сократить финансирование полиции и уменьшить её роль в жизни американского общества. Однако это не нашло поддержки среди американцев.





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