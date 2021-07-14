Япония и Китай оказались на грани войны из-за Тайваня

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14 июля 2021, 13:03

В опубликованной Японией Белой книге по обороне указаны основные приоритеты государства. Страна Восходящего солнца намерена встать на защиту Тайваня при чрезвычайных обстоятельствах.



Такая стратегия Токио объясняется влиянием Вашингтона, который претендует на китайские острова Сенкаку. В Белой книге Тайваню уделено особое внимание. По мнению японских руководителей, остров имеет право на самостоятельность и независимость.



На последней встрече лидеров Японии и США стороны договорились об обеспечении безопасности в Тайваньском проливе. В Китае Тайвань считают отколовшейся территорией. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал сделать всё необходимое для воссоединения острова с материком.



В Белой книге также указано на возрастающую угрозу России, которая активно наращивает военные силы на Курилах. Спор относительно островов в японской риторике не исчез. Несмотря на то, что предыдущее правительство уделяло этому вопросу незначительное внимание, новые руководители страны готовы к актуализации проблемы. Токио вынужден искать военной и политической поддержки в США и по причине укрепления союза Пекина и Москвы, который из торгово-экономического плавно перерастает в военный.

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