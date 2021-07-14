Журналисты считают, что грузинская православная церковь подталкивает гомофобов к борьбе с секс-меньшинствами

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14 июля 2021, 12:34

В Грузии 13 июля простились с телеоператором Александром Лашкарава. Похоронная процессия больше напоминала политическое мероприятие, участники которого скандировали за отставку премьера Ираклия Гарибашвили и всего кабинета министров.



На правительство возлагают ответственность за конфликт, произошедший 5 июля, который устроили гомофобские группировки во время акции ЛГБТ. В тот день пострадало очень много журналистов и операторов, среди которых и оказался Лашкарава. Он получил множественные травмы и скончался в больнице через несколько дней.



Результаты вскрытия тела телеоператора показали, что он умер не от побоев, а от передозировки наркотиков. Заключение экспертов было озвучено на местном телевидении. Протестующие не доверяют паталогоанатомам, так как Лашкарава имел множественные ушибы. Перед смертью его прооперировали и давали сильные болеутолящие средства.



Полиция предотвратила попытки обливания здания парламента краской, закидывания яйцами. Несколько участников протеста были задержаны. 12 июля Грузия отмечала День памяти апостолов. Журналисты считают, что именно православная церковь подталкивает гомофобов к борьбе с секс-меньшинствами. Под горячую руку агрессивно настроенных молодых людей попадают и работники СМИ.





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