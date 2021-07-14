В команде бывшего президента США Трампа были очень «сомнительные личности»

Аргументы Недели → В мире 13+

14 июля 2021, 12:22 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Радиостанция «Эхо Москвы»

Фото из открытых источников

Как оказалось, в окружении бывшего американского лидера Дональда Трампа было много людей со спорной репутацией. «Худшие из худших», - так их окрестила журналистка Карина Орлова в своём блоге. Одной из таких «худших» личностей является судья Верховного Суда США Брэтт Кавано. О его бурной молодости до сих пор ходят легенды. Во время школьных лет он вызывающе себя вёл, постоянно напивался и приставал к одноклассницам. Одна из них, ныне доктор Кристи Форд, уже обвиняла Кавано в домогательствах. Но все прошения в Республиканскую партию о недопущении Брэтта до высокой должности были отринуты. Трамп удерживал Кавано, так как считал, что его можно спасти. «Я спас его, - утверждал бывший американский лидер. - Где бы он был без меня? Кто бы вообще его взял?»



Не так давно Дональд Трамп дал интервью Майклу Вольфу для его третьей книги «Оползень». Но его мнение по поводу Кавано уже нельзя было назвать положительным. Напротив, Трамп обвинял его в предательстве. Он заявил, что у Брэтта не хватило смелости, чтобы стать великим судьёй. Также известно, что Кавано не выполнил личные поручения Трампа по отмене выборов, и именно это стало причиной его опалы. Прошедшее интервью с Вольфом раскрыло множество секретов и окончательно разрушило репутацию бывшего президента США. Ведь набирать таких людей в свою команду и считать их достойными – это, по сути, нонсенс. По мнению Орловой, Трамп делал это ради того, чтобы ему не смели возразить. Управляться с «грязными и коррумпированными» чиновниками гораздо легче, хотя бы потому, что они будут преданы до гроба. В случае же малейшего неповиновения, можно попросту раскрыть их тёмные тайны, и тогда от этих людей будет легко избавиться. Трамп прекрасно понимал, что такими персонами легко манипулировать.



Помимо Кавано, он поддерживал и других сомнительных личностей, таких как, например, Рой Мур. Трамп выступил за его кандидатуру при выборах в Сенат и не снял поддержку даже после того, как политика обвинили в педофилии. Несколько женщин рассказали бывшему лидеру США о том, как Мур склонил их к отношениям, когда им было всего 15 лет. К большому счастью для Америки, Рой проиграл эти выборы и теперь держится подальше от верховной власти. Его репутация и так оставляет желать лучшего. Недавно он даже подал иск против фильма Саши Барона Коэна, который в открытую обличил того в педофилии. Как считает Орлова, вышедшая книга Вольфа с откровениями Дональда Трампа, может отчётливо показать, каких бед удалось избежать всей Америке. Ведь в случае продолжения правления Трампа, страна могла превратиться в настоящий рассадник коррупции и властного беспредела.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости