Китайская корпорация с помощью тестов на беременность собирает генетические данные миллионов женщин

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14 июля 2021, 11:59

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Крупнейшая китайская корпорация BGI, которая разрабатывает и продаёт тесты на беременность по всему миру, собирает генетические данные миллионов женщин для широкомасштабных исследований. Оказалось, что тесты компания разработала совместно с Минобороны Китая.



Ранее стало известно о том, как BGI в короткие сроки расширила свои лаборатории по секвенированию генов по всему миру и стала играть большую роль в системе здравоохранения других стран. Также она работала с китайскими военными над исследованиями, начиная от массового тестирования и заканчивая наукой о мозге.



Обширный банк геномных данных анализируется с помощью искусственного интеллекта. Это может дать Китаю больше преимуществ в экономическом и военном развитии.



Тесты на беременность BGI продаются в 52 странах и являются одними из самых популярных в мире. Известно, что ранее компания совместно с китайскими военными занималась работой над улучшением «качества населения» и генетическими исследованиями по борьбе с потерей слуха у солдат.



BGI в свою очередь заявляет, что хранит и повторно анализирует оставшиеся образцы крови и генетические данные тестов, для выявления таких болезней, как синдром Дауна у плода. Тесты под названием NIFTY для «неинвазивной трисомии плода» также собирают генетическую информацию матери, а также личные данные, такие как страна рождения, рост и вес.



По информации Reuters, в одном из исследований BGI использовался военный суперкомпьютер для повторного анализа данных NIFTY и картирования распространенности вирусов у китайских женщин, поиска у них признаков психического заболевания. С 2010 года BGI опубликовали не менее 12 совместных исследований с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).



Данные ДНК, собранные в ходе тестов за пределами Китая, также хранятся в BGI.



Reuters не обнаружили доказательств нарушения BGI соглашений о конфиденциальности данных пациентов, но политика конфиденциальности на веб-сайте теста NIFTY сообщает, что собранные данные могут быть переданы, когда они «имеют непосредственное отношение к национальной безопасности или безопасности национальной обороны» в Китае.



Также в 2019 году правительство Китая выпустило постановление, согласно которому генетические данные могут быть вопросом национальной безопасности, а с 2015 года закрыло доступ для иностранных исследователей к генетическим данным китайцев. Известно, что США и Великобритания предоставляют иностранным исследователям доступ к генетическим данным в рамках политики открытой науки.



Ранее Комиссия национальной безопасности США по искусственному интеллекту заявляла, что США следует признать стремление Китая к мировому лидерству в области биотехнологий и искусственного интеллекта как новый вид угрозы национальной безопасности и увеличить финансирование своих собственных исследований, чтобы противостоять усилиям Китая по инициативе государства.





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