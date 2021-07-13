Шуша раздора: споры между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах никогда не утихнут – это на века

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13 июля 2021, 15:37

Ереван и Баку пытаются привлечь международное внимание к пограничным вопросам. В первые дни июля город Шуша, который во время конфликта перешёл под контроль азербайджанской стороны, посетили послы иностранных государств.



Посещать спорную территорию отказались послы США, России и Франции, что вызвало непонимание у конфликтующих сторон. В азербайджанских СМИ появилась информации о стремлении минской группы ОБСЕ оставить вопрос будущего Нагорного Карабаха без внимания, в то время как Баку считает конфликт полностью решённым.



Армяне, несмотря на достигнутые договорённости, не готовы признавать Шушу территорией азербайджанцев. Шуша является символическим городом. В нём проживает всего 3 тысячи человек, однако именно в нём глава Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прямо «на руинах» подписали декларацию о сотрудничестве между государствами.



Для восстановления Шуши потребуются значительные усилия, так как большая часть культурных и исторических памятников уничтожены. Сегодня в городе уже начал работать первый супермаркет, а в уцелевших домах можно встретить людей.





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