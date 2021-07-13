Саудовская королевская семья владеет важной секретной информацией, угрожающей безопасности США

Аргументы Недели → В мире 13+

13 июля 2021, 12:18

Министерство юстиции США обеспокоено судебным делом, ответчиком по которому является наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед. Разбирательство может привести к обнародованию секретной информации и угрозе нацбезопасности США.



Ранее бывший помощник главы МВД королевства Саад аль-Джабри попросил убежище в США, и написал заявление в суд против правителя Саудовской Аравии из-за оказания на него давления. Минюст США просит заморозки судебного дела, опасаясь схватки крупных юридических команд. Американская исполнительная власть в данном случае оказалась готова к диалогу, чтобы не произошло утечки важной информации. Правительство США может сделать суд закрытым, ссылаясь на наличие сведений, относящихся к государственной тайне. В апреле суд уже запрещал аль-Джабри давать какой-либо комментарий по делу.



У бывшего чиновника МВД Саудовской Аравии на родине остались его дети. Других родственников задержали полиция. Их пытали, чтобы заманить Саада на обратно в страну. Сторона защиты кронпринца Мухаммеда уже выдвинула против аль-Джабри обвинения в коррупции. Судебное разбирательство в США может затянуться на несколько лет, так как в США неукоснительно соблюдаются права человека, попросившего политическое убежище.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости