Поездка Зеленского в США будет бессмысленной

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13 июля 2021, 12:01

До поездки украинского президента Владимира Зеленского в США Верховная Рада должна успеть принять закон по судебной реформе. Киев пытается сделать всё необходимое, чтобы получить благоволение Вашингтона.



Диалог президентов Украины и США, скорее всего, не принесёт Зеленскому каких-либо профитов. Запад договорился с Россией по «Северному потоку-2». Украинские вопросы Белый дом обсуждает с Кремлём без участия Киева. Президент Украины постепенно теряет рейтинг, что создаёт предпосылки для кризиса власти.



Политический эксперт Александр Кочетков считает сложившуюся в «Незалежной» ситуацию крайне опасной. При возникновении серьёзного провала в политике может посыпаться вся вертикаль власти, которая держится на одном человеке.



Байден напомнит Зеленскому, что дальнейшее сотрудничество между государствами возможно только после выполнения взятых на себя ранее обязательств. Это реформа суда, переформатирование антикоррупционных органов, демилитаризация Службы безопасности и многое другое. Украинский парламент решает эти вопросы, но до ухода депутатов на каникулы остаётся всего несколько дней. Законопроекты вызывают множество споров, оппозиция пытается сорвать их принятие. Тогда США больше не дадут Украине кредитов.





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