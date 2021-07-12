Что Зеленский хочет сказать Меркель и Байдену

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12 июля 2021, 14:46

12 июля президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой ФРГ Ангелой Меркель, а через несколько дней фрау канцлер летит в США на переговоры с американским лидером Джозефом Байденом. Зеленский пытается убедить Европу и США остановить запуск газопровода «Северный поток-2».



Белый дом отказался вводить санкции в отношении российского проекта из-за того, что Зеленский не предоставил веских аргументов, считают украинские оппозиционеры. Экс-президент Украины Пётр Порошенко уверен в скором разрушении газопровода, проходящего по территории Украины. Его сразу же приведут в нерабочее состояние, как только «Северный поток-2» будет запущен, заявил бывший президент страны.



Правительство ФРГ разработало комплекс мер, направленных на компенсацию газотранспортных потерь Украины. Германия планирует прогонять по трубам смешанный водород. Однако эксперты считают это невозможным. Но сейчас Европа, видимо, хочет успокоить своего восточного соседа. Хоть водород гнать, хоть пиво – потом разберёмся. Ангела Меркель намерена поднять тему Украины в ходе визита в Америку, хотя ей самой невыгодна блокировка «Северного потока». Тем более что на встрече президентов США и России в Женеве Белый дом продемонстрировал, что не намерен конфликтовать с Россией.



В Киеве крайне настороженно и даже ревностно относятся к любому диалогу Запада и Европы с Россией. По факту Украина остаётся одна со своими экономическими и политическими проблемами, так как лимит влияния на Москву исчерпан.





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