Прекративший 50 лет назад «холодную войну» между США и КНР Генри Киссинджер призывает повторить его опыт

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12 июля 2021, 13:30

В 2021 году исполняется 50 лет визиту бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера в Китай. Его поездка привела к нормализации отношений между двумя государствами, создав при этом противоречия между Пекином и Москвой.



98-летний политик призывает руководство Белого дома повторить его опыт. В Пекине положительно оценили обращение Киссинджера. Эксперты напоминают, что визиты американских политиков в Китай были направлены в основном для создания союза против СССР. У нынешнего руководства США такая идея не является приоритетной, так как КНР для Вашинктора сейчас главный геополитический противник.



Генри Киссинджер уже не входит в американскую политическую элиту. Теоретика минувшей эпохи готовы слушать скорее из уважения к возрасту и политическому прошлому. Глава США определил внешнеполитический вектор государства – только то, что выгодно Америке. А она не может смириться с ущемлением прав в Гонконге, Синьцзяне и на Тибете. Полвека назад КНР была слабым государством, не конкурентом США. Сейчас Китай - мировая ядерная держава с выстроенными по всему миру торговыми отношениями, которая наступает на пятки Америке и вот-вот станет первой экономикой мира.





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