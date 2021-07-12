На Украине стартовали военные учения Cossack Mace с участием военных из пяти стран

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12 июля 2021, 12:35

pixabay.com

На украинской территории начались украино-британские военные учения под названием “Казацкая Булава” (Cossack Mace). Их участниками являются порядка 2000 военных, представляющих пять государств. Данная информация поступила от пресс-службы генштаба ВС Украины.

Отмечается, что учения стартовали сегодня, 12 июля. В маневрах задействованы свыше трех сотен единиц военной техники. Учения проводятся “на базе межвидового центра подготовки военных частей и подразделений”, сказано в сообщении Генштаба в Facebook.

Кроме того, подчеркивается, что участие в Cossack Mace принимают такие страны, как Украина, Великобритания, Швеция, Соединенные Штаты и Канада. В пресс-службе уточнили, что территорией проведения учений была выбрана Николаевская область. Завершатся они 24 июля.

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