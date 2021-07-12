Польша не заинтересована в сохранении советских памятников

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12 июля 2021, 12:16

Заместитель министра культуры, национального наследия и спорта Польши Ярослав Селлин рассказал журналистам о различиях в оценках судеб мемориалов между Москвой и Варшавой.



По словам польского чиновника, места захоронений советских солдат по-прежнему охраняются. Кладбища не ликвидируются. За ними наблюдают специалисты и поддерживают в надлежащем состоянии.



Поляки, конечно, выступают за демонтаж памятников, пропагандирующих коммунизм и другие тоталитарные системы. Однако они сносятся только при условии отсутствия рядом с ними мест массовых захоронений. Речь идёт не только о кладбищах советских воинов, но и всех, кто пропагандировал коммунистические идеи, отметил чиновник. Национальную гордость независимой Польши, по всей видимости, также тяготят воспоминания о прежней подчинённости Советскому Союзу. Поляки не могут забыть, что с 1918 по 1921 годы Красная армия пыталась присоединить Польшу к СССР.





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