Экс-депутат Верховной Рады Мураев назвал Зеленского «облаком в штанах»

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12 июля 2021, 10:32 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Ray Tang/Globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось «обмануть» народ. По его словам, местные жители сделали «большую ошибку», избрав нынешнего главу государства.

«[Экс-президент Петр] Порошенко говорил, что Зеленский — это кот в мешке. Но я бы сказал словами классика: "Это облако в штанах". Мы с вами очень сильно ошиблись, нас очень качественно обманули»,- высказал он, отметив, что Зеленский говорил «ста голосами» в попытке угодить всем и сразу.

Мураев отметил, что немалую роль в таком поведении сыграл сериал «Слуга народа», с главным героем которого пытался себя ассоциировать Владимир Зеленский. Многие сейчас жалеют, что пошли на поводу эмоций, восприняв нынешнего президента как Голобородько, «который, действительно, защищает страну и уважает свой народ», добавил депутат.

При этом он призвал людей объединяться и помогать друг другу, поскольку Украина во главе Зеленского «не про людей, права и свободы, мир и дружбу с соседями».

Ранее депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин выразил мнение, что Зеленский обманул и предал украинцев.

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