В аэропортах Пекина «Дасин» и «Шоуду» отменили 663 рейса

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12 июля 2021, 09:52 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В двух аэропортах китайской столицы пришлось отменить свыше 660 рейсов. Причиной произошедшего стали проливные ливни, которые обрушились на Пекин накануне, 11 июля, в вечернее время.

По данным издания КНР 21st Century Business Herald, которое в своем материале ссылается на информацию аэропортов, речь идет о международных аэропортах “Дасин” и “Шоуду”. На 12:00 по местному времени там были отменены 663 рейса.

В воскресенье в Китае был объявлен “желтый” уровень тревоги. Соответствующее сообщение поступило от метеорологической службы Пекина. Местные синоптики прогнозируют, что до утра 13 июля в столице страны выпадет 60-100 мм осадков. Кроме того, подчеркивается, что в горных районах могут наблюдаться сели и паводки.

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