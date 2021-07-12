В аэропортах Пекина «Дасин» и «Шоуду» отменили 663 рейса

В двух аэропортах китайской столицы пришлось отменить свыше 660 рейсов. Причиной произошедшего стали проливные ливни, которые обрушились на Пекин накануне, 11 июля, в вечернее время.
По данным издания КНР 21st Century Business Herald, которое в своем материале ссылается на информацию аэропортов, речь идет о международных аэропортах “Дасин” и “Шоуду”. На 12:00 по местному времени там были отменены 663 рейса.
В воскресенье в Китае был объявлен “желтый” уровень тревоги. Соответствующее сообщение поступило от метеорологической службы Пекина. Местные синоптики прогнозируют, что до утра 13 июля в столице страны выпадет 60-100 мм осадков. Кроме того, подчеркивается, что в горных районах могут наблюдаться сели и паводки.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.