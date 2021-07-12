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В ДНР более 3000 жителей Горловки остались без электроэнергии из-за артиллерийского обстрела

, 09:35 Источник: РИА Новости

В ДНР более 3000 жителей Горловки остались без электроэнергии из-за артиллерийского обстрела
pixabay.com

Окраины Горловки подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны силовиков Украины. В результате более 3000 горожан лишились света. Этой информацией поделился представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Некоторое время назад поступала информация о том, что при обстреле окраин Горловки была повреждена школа. По словам представителя ведомства, обстрелу подвергся населенный пункт Гольмовский сегодня в утренние часы. Украинские силовики задействовали артиллерию калибром 122 мм.

Он подчеркнул, что в итоге обесточенной оказалась 21 трансформаторная подстанция, электроэнергии лишился 3021 человек. На место прибыла бригада Горловского РЭС, которой предстоит провести ремонт. В представительстве самопровозглашенной республики добавили, что при обстреле были повреждены в том числе две машины и 8 жилых домов.

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