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Представитель Минобороны США Кирби заявил, что Пентагон изучает запрос Гаити об отправке военных

, 19:54 Источник: РИА Новости

Представитель Минобороны США Кирби заявил, что Пентагон изучает запрос Гаити об отправке военных
pixabay.com

В Пентагоне рассматривают запрос руководства Гаити об отправке порядка 500 военных США в страну. Такое заявление сделал сегодня, 11 июля, Джон Кирби, представитель американского оборонного ведомства.

В интервью телеканалу Fox News он сообщил, что Пентагон в курсе соответствующего запроса и в настоящее время его изучает. По словам Кирби, американская сторона аналогично поступила бы с каким-либо другим обращением, касающимся помощи.

Кроме того, Кирби подчеркнул, что межведомственная группа могла уже прибыть в Гаити. В нее входят также сотрудники ФБР и американского министерства внутренней безопасности. Он добавил, что американской стороне предстоит принять участие в расследовании убийства президента Гаити.

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