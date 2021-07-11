Представитель Минобороны США Кирби заявил, что Пентагон изучает запрос Гаити об отправке военных

В Пентагоне рассматривают запрос руководства Гаити об отправке порядка 500 военных США в страну. Такое заявление сделал сегодня, 11 июля, Джон Кирби, представитель американского оборонного ведомства.
В интервью телеканалу Fox News он сообщил, что Пентагон в курсе соответствующего запроса и в настоящее время его изучает. По словам Кирби, американская сторона аналогично поступила бы с каким-либо другим обращением, касающимся помощи.
Кроме того, Кирби подчеркнул, что межведомственная группа могла уже прибыть в Гаити. В нее входят также сотрудники ФБР и американского министерства внутренней безопасности. Он добавил, что американской стороне предстоит принять участие в расследовании убийства президента Гаити.
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