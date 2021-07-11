В ЛНР при попытке провокации в ночь на 11 июля погибли украинские силовики

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11 июля 2021, 19:36 Источник: РИА Новости

pixabay.com

При попытке проведения еще одной провокации погибли два силовика Украины. Этой информацией поделился Иван Филипоненко, являющийся официальным представителем Народной милиции ЛНР.

Он подчеркнул, что провокацию попытались провести в ночь на воскресенье, 11 июля, у линии соприкосновения в Донбассе. В результате погибли два человека из состава снайперской группы отдельного центра Сил специальных операций "Запад".

Силовики, как отметил Филипоненко, подорвались на минном поле. Произошло это в районе Новозвановки. Он сообщил, что произошедшее указывает на хаотичное минирование местности, добавив, что у военных Украины нет формуляров минных полей.

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