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В ЛНР при попытке провокации в ночь на 11 июля погибли украинские силовики

, 19:36 Источник: РИА Новости

В ЛНР при попытке провокации в ночь на 11 июля погибли украинские силовики
pixabay.com

При попытке проведения еще одной провокации погибли два силовика Украины. Этой информацией поделился Иван Филипоненко, являющийся официальным представителем Народной милиции ЛНР.

Он подчеркнул, что провокацию попытались провести в ночь на воскресенье, 11 июля, у линии соприкосновения в Донбассе. В результате погибли два человека из состава снайперской группы отдельного центра Сил специальных операций "Запад".

Силовики, как отметил Филипоненко, подорвались на минном поле. Произошло это в районе Новозвановки. Он сообщил, что произошедшее указывает на хаотичное минирование местности, добавив, что у военных Украины нет формуляров минных полей.

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