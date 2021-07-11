С космодрома в США запустили корабль Virgin Galactic с британским миллиардером Брэнсоном

С американского космодрома стартовал корабль Virgin Galactic. На его борту находится британский миллиардер Ричард Брэнсон.
Корабль Unity запустили сегодня, 11 июля. Всего в корабле находятся четыре человека. Запуск был успешным. Его осуществила Virgin Galactic, владельцем которой является Брэнсон. Трансляция старта велась Twitter-аккаунтом американской компании.
Корабль поднялся с первого частного американского космодрома Spaceport America. Он расположен в штате Нью-Мехико. Отмечается, что на борту Unity находятся также инженер Колин Беннет, Сырыша Бандла, являющаяся уроженкой Индии, и Бет Мозес, ранее работавшая в НАСА.
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