Агентство Tasnim сообщило о возвращении бежавших в Иран афганских пограничников в Кабул

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11 июля 2021, 17:53 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Пограничников Афганистана, которые ранее бежали на иранскую территорию, вернули в Кабул на борту самолета. Данная информация поступила от агентства Tasnim, которое в своем материале ссылается на представителя иранской полиции.

Речь идет в том числе о сотрудниках таможен. Отмечается, что они отправились в Иран после взятия талибами под контроль некоторых погранпереходов. Там они намеревались получить разрешение на въезд в государство.

У сотрудников Афганистана было при себе оружие, которое изъяли. Некоторое время они находились на иранской территории, после чего их вернули в афганскую столицу. Сообщается, что соответствующий запрос направило правительство Афганистана.

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