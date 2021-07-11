Агентство Tasnim сообщило о возвращении бежавших в Иран афганских пограничников в Кабул

Пограничников Афганистана, которые ранее бежали на иранскую территорию, вернули в Кабул на борту самолета. Данная информация поступила от агентства Tasnim, которое в своем материале ссылается на представителя иранской полиции.
Речь идет в том числе о сотрудниках таможен. Отмечается, что они отправились в Иран после взятия талибами под контроль некоторых погранпереходов. Там они намеревались получить разрешение на въезд в государство.
У сотрудников Афганистана было при себе оружие, которое изъяли. Некоторое время они находились на иранской территории, после чего их вернули в афганскую столицу. Сообщается, что соответствующий запрос направило правительство Афганистана.
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