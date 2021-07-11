Капитан британского эсминца Defender, устроившего провокацию близ Крыма, удостоился награды «Защитник Украины»

После завершения учений Североатлантического альянса Sea Breeze 2021 командиру принадлежащего Великобритании ракетного эсминца HMS Defender вручили медаль “Защитник Украины”. Маневры военно-политического блока подошли к концу накануне, десятого июля.
Британский военный корабль под руководством морского офицера Винсента Оуэна нарушил российскую морскую границу близ Крымского полуострова 23 июня. Российская сторона открыла по судну предупредительный огонь. Далее эсминец Соединенного Королевства направился в международные воды.
Именно за такой “храбрый” поступок капитан Defender удостоился нагрудного знака “Защитник Украины”. Награждали Оуэна в рамках торжественной церемонии закрытия упомянутых военно-морских учений.
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