В Сирии подверглась обстрелу военная база США в районе нефтяного месторождения

На сирийской территории обстреляли очередную базу Соединенных Штатов. Данная информация поступила от государственного агентства САНА, которое в своем материале ссылается на местные источники.
Речь идет об американском объекте в районе нефтяного месторождения “Омар”. Отмечается, что при обстреле базы в провинции Дейр-эз-Зор задействовали реактивные снаряды.
Источники САНА подчеркнули, что после обстрела объекта можно было видеть клубы дыма. По данным телеканала Ливана Al-Mayadeen, в результате обстрела был причинен материальный ущерб.
Прошедшей ночью от госагентства уже поступала информация об обстреле иной базы американцев. Сообщение об атаке подтвердили в Пентагоне. Обстрелу подвергся объект на газоперерабатывающем заводе "Коноко".
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