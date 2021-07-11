Крымский парламентарий Юрий Гемпель прокомментировал сценарий Киева по возвращению Крыма и депортации россиян

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11 июля 2021, 11:13 Источник: РИА Новости

Юрий Гемпель, фото: crimea.gov.ru

Юрий Гемпель, глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, прокомментировал заявление вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексея Резникова о том, что украинские власти рассматривают несколько сценариев после возвращения Крыма под контроль Киева, в том числе депортацию россиян.

Как сказал Гемпель, в Киеве политики поражают своим чудовищным цинизмом и ненавистью к Крыму и жителям полуострова. По его мнению, такие сценарии, о которых рассказал представитель киевской власти, присущи украинским неадекватным политикам, которые только позорят свой народ.

"Наши так называемые коллеги дошли до крайней черты", — сказал Гемпель и подчеркнул: "Крым надежно защищен и в составе России навсегда. Поэтому все заявления Киева о возвращении полуострова — не более чем пустое сотрясание воздуха".

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