Экс-президент Латвии Валдис Затлерс: Латвия успешна во всех фундаментальных вопросах

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11 июля 2021, 10:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Пока латвийцы тихо пребывают в некотором шоке от действий правительства, то экс-президент Латвии Валдис Затлерс считает, что страна успешна во всех фундаментальных вопросах. Впрочем, каждый человек имеет свое мнение…

«Если мы пробежимся по списку и посмотрим, а в скольких действительно фундаментальных вопросах Латвия ошиблась? Мы увидим, что нигде. Восстановление независимости было успехом. Закон о языке был успехом, школьная реформа и пенсионная тоже, вступление в ЕС и НАТО – успех. Почему мы этого не видим?» - сказал экс-президент латвийским СМИ.

Г-н Затлерс отметил, что важно терпимо относится к тому, что бывают разные точки зрения: «Вопрос, почему людям в мире нравится Russia Today? Они рассказывают что-то другое. А другие каналы, например, BBC, CNN рассказывают одно и то же. Нужно понять, что у меня тоже есть право на свое мнение, каждый человек – личность со своим мнением».

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