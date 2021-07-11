Верховный представитель ЕС Боррель заявил, что Россия и Китай продвигают во всем мире «вакцинную дипломатию»

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11 июля 2021, 08:39 Источник: РИА Новости

MFA Russia, globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время визита в столицу Хорватии город Дубровник заявил, что Россия и Китай якобы продвигают во всем мире «вакцинную дипломатию».

Боррель призвал Евросоюз научиться реагировать на «вакцинную дипломатию», к которой прибегают эти две страны и действовать, зная об этом,- сообщает Total Croatia News.

По мнению европейского политика, РФ и КНР становятся все более «навязчивыми», сотрудничать с ними становится все труднее.

Жозеп Боррель подчеркнул, что на данный момент сложно прогнозировать, смогут ли победить коронавирусную инфекцию нового типа до 2023 года, но мир становится менее безопасным и свободным.

Дипломат призвал ЕС к сотрудничеству с Россией и Китаем.

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