В округе Анхальт-Битерфельд Германии власти ввели режим ЧС из-за атаки хакеров

Аргументы Недели → В мире 13+

10 июля 2021, 19:11 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В округе Анхальт-Битерфельд немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт власти были вынуждены впервые объявить чрезвычайную ситуацию. Причиной произошедшего стала хакерская атака.

По информации радиостанции Deutschlandfunk, ранее такого в Германии никогда не было. Атака хакеров на окружную компьютерную систему была зафиксирована на днях. Отмечается, что из-за этого работа временно не будет осуществляться в течение двух недель.

Следует подчеркнуть, что в указанном округе проживает порядка 157 000 человек. Из-за хакерской атаки в течение некоторого времени там не будут выплачивать жителям социальные и прочие пособия.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости