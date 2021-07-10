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В округе Анхальт-Битерфельд Германии власти ввели режим ЧС из-за атаки хакеров

, 19:11 Источник: РИА Новости

В округе Анхальт-Битерфельд Германии власти ввели режим ЧС из-за атаки хакеров
pixabay.com

В округе Анхальт-Битерфельд немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт власти были вынуждены впервые объявить чрезвычайную ситуацию. Причиной произошедшего стала хакерская атака.

По информации радиостанции Deutschlandfunk, ранее такого в Германии никогда не было. Атака хакеров на окружную компьютерную систему была зафиксирована на днях. Отмечается, что из-за этого работа временно не будет осуществляться в течение двух недель.

Следует подчеркнуть, что в указанном округе проживает порядка 157 000 человек. Из-за хакерской атаки в течение некоторого времени там не будут выплачивать жителям социальные и прочие пособия.

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