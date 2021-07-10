В округе Анхальт-Битерфельд Германии власти ввели режим ЧС из-за атаки хакеров

В округе Анхальт-Битерфельд немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт власти были вынуждены впервые объявить чрезвычайную ситуацию. Причиной произошедшего стала хакерская атака.
По информации радиостанции Deutschlandfunk, ранее такого в Германии никогда не было. Атака хакеров на окружную компьютерную систему была зафиксирована на днях. Отмечается, что из-за этого работа временно не будет осуществляться в течение двух недель.
Следует подчеркнуть, что в указанном округе проживает порядка 157 000 человек. Из-за хакерской атаки в течение некоторого времени там не будут выплачивать жителям социальные и прочие пособия.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.