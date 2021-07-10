«Мы идем за вашими детьми»: гей-хор из Сан-Франциско пообещал «обратить» детей в «другую веру»

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10 июля 2021, 16:14 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото из открытых источников

Город Сан-Франциско уже давно перестал быть таким, как в песне поется. Диско там уже с два десятка лет и не пахнет, зато толерантностью – со всех концов. И мы совсем не против, а очень даже за. Если только это не переходит границы. Поэтому пока местная ЛГБТ-община боролась за статус столицы нетрадиционных отношений, ухом никто не вел, тем более россияне – нам до прогрессивной донельзя Америки дел нет, у нас своих полно: мороженное радуга и лесбийская семья из Вкусвилла, например. Вот только… дел нет-нет, да есть. Потому что, когда из далеких Штатов целое комьюнити обещает «постепенно, тихо и хитро» обращать наших детей в «свою веру», в стороне оставаться сложно.

Стремление к толерантности уже давно свернуло куда-то не туда. Кинематограф, таблоиды, искусство – все сферы нашей жизни пронизаны терпимостью сверху донизу и… все бы хорошо, если бы не было так страшно. В последнее время создается ощущение, что ЛГБТ, BLM, бодипозитивщики, феминистки и еще вагон и маленькая тележка новых движений и сообществ не столько борются за свои права, сколько хотят отнять их у других. Конечно, таким странам как Россия, Украина, Польша и еще ряду – толерантность бы не помешала, но США, в которых уже и вздохнуть нельзя без разрешения всех этих комьюнити, поражают с каждым разом все сильнее. Недавно продавца хот-догов в Штатах ЛГБТ-активисты избили за то, что он отказался вешать на свою тележку радужный флаг, вместо американского. Потом безумные студенты устроили протест против Библии, а темнокожая студентка демонстративно рвала книгу и плевала в нее. Теперь добрались до детей.

На днях крупнейший в мире открытый хор геев, насчитывающий в своих рядах три сотни человек, презентовал песню под названием «Мы переделаем ваших детей», посветив ее родителям всего мира. К счастью, толика рассудка на этой планете еще осталась и возмутились от скандального ролика, выложенного на You-Tube, абсолютно все.

В клипе были пропеты такие строки:

«Мы обратим ваших детей в другую веру. Это произойдёт постепенно, тихо и хитро. И вы вряд ли это заметите. Вы можете запретить им ходить на дискотеки, предупредить о Сан-Франциско, заставьте их носить брюки со складками. Нам все равно. Мы обратим ваших детей. Мы сделаем их терпимыми и справедливыми. Мы обратим ваших детей. Кто-то должен научить их не ненавидеть. Мы идем за ними. Мы идем за вашими детьми. Мы идем за ними. Мы идем за вашими детьми».

Также артисты обещают переделать детишек несмотря ни на что, лишь бы научить их быть толерантными. Благо, общественность взбунтовалась. От «наших» высказался Милонов:

«Совсем никакого удивления нет. Я очень благодарен педерастам Сан-Франциско, которые рассказали о том, чем они занимаются. Потому что ЛГБТ-движение, как публичное движение, именно для этого и существует. Поэтому это для нас хороший знак, чтобы у нас такого больше не было».

Негативные комментарии полетели даже от самой толерантной общественности, «хит» пришлось удалить, но… никаких угрызений совести. Молодые люди просто заявили, что отступят на время, пока общество не проникнется их идеей! И вот это уже попахивает сумасшествием. Не столько высказывания, сколько-то, что происходит. Развитие идей толерантности бежит так быстро, что мы не успеваем даже подумать о том, кто и из-за чего оскорбиться в эту секунду, даже если для него это было приемлемо еще минуту назад.

Казалось, что сексуальные меньшинства и другие хотят иметь право на любовь и выражение своих чувств, право на приятие, но… как минимум в США это уже давно произошло. Вот только почему эти люди не останавливаются? Такими темпами мы добьемся только того, что гетеросексуальные пары останутся в меньшинстве. Детей уже пачками заставляют приходить на гей-парады и буквально не дают самого главного – права на самоопределение. Если с детства ребенку будут вбивать в голову, как здорово быть представителем ЛГБТ, что сейчас и происходит, а не учить его относиться к любому выбору нормально – нас ждет катастрофа. И таймер ее наступления уже запущен.

Мы, в отличие от Милонова, который поблагодарил «педерастов США» за этот ролик, радоваться не будем. Но призываем к рассудку. Всех представителей меньшинств в частности. Толерантность – это потрясающе, но и с ней нужно быть аккуратнее. Умейте остановиться в своей борьбе вовремя.

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