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Экс-советник Порошенко Бирюков: британская компания «Rolls-Royce» внезапно отказалась оснастить украинские катера «Кентавр»

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Экс-советник Порошенко Бирюков: британская компания «Rolls-Royce» внезапно отказалась оснастить украинские катера «Кентавр»
Кентавр, фото: Минобороны Украины

Юрий Бирюков, бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко, заявил, что британская компания «Rolls-Royce» отказалась продавать Киеву комплектующие для десантно-штурмовых катеров «Кентавр».

Бирюков отметил, что британская компания «Rolls-Royce» за пять дней до поставки отказалась предоставлять Украине детали, «сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения». Однако его возмущает, что для российских патрульных катеров «Рапторов» она легко поставляет водометы. По его словам, ситуация с постройкой «Кентавров» «начинает походить на закрученный детектив».

«Страшно предположить, что бизнес - это ничего личного»,- добавил экс-советник.

Кроме того, он уточнил, что двух построенных «Кентавров» не могут принять на вооружение, поскольку приказ о создании комиссии по приемке не могут никак подписать. Бирюков подчеркнул, что у причальной стенки без движения уже два года стоят пять кораблей.

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