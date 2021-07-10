Spiegel: Германия может уладить разногласия с Украиной по «СП-2» с помощью компенсации

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10 июля 2021, 08:34 Источник: Spiegel

Северный поток-2, фото: Stefan Sauer/ globallookpress.com

Автор немецкого издания предположил, что существующие разногласия между Украиной и Германией по поводу строительства российского трубопровода «Северный поток - 2» могут быть улажены с помощью предоставления Киеву компенсации в случае ухудшения транзита.

В источнике говорится, что Германия может предложить Украине «сотрудничество в производстве водорода». Также автор не исключает, что Берлин сможет выделить миллиарды на ремонт «полностью разрушенной газовой сети» Киева.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский 11 июля в ходе переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель намерен объяснить «опасность» запуска «Северного потока – 2». Он подготовил «убедительные аргументы».

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