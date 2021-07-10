Покушение на президента Гаити планировалось более месяца

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10 июля 2021, 00:06 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

В ночь с 6 на 7 июля 2021 года был убит президент Гаити Жовенель Моиз. Отряд неизвестных наёмников напал на резиденцию, где и произошла расправа над лидером острова. По данным гяитянского министра межпартийных отношений, отряд боевиков состоял из 26 человек. На данном этапе продолжается расследование.

Властям Гаити уже удалось арестовать 19 человек по подозрению в убийстве их лидера. 17 из них – это граждане Колумбии (среди которых бывшие военнослужащие), а двое – американцы гаитянского происхождения. Полиция ведёт поиски ещё 6 человек, которые на данный момент находятся в бегах. Исполняющий обязанности премьера Гаити уже назвал произошедшее «бесчеловечным и варварским актом».



Убийство Жовенеля Моиза всколыхнуло не только обе Америки, но и весь мир. Подобных преступлений на планете давно не случалось. Особенно трагедией обеспокоены в самой Колумбии. Ведь 17 человек из отряда наёмников были как раз гражданами этой страны. Колумбийская полиция заявила, что так же ведёт расследование и уже располагает данными о маршрутах некоторых террористов. Известно, что в Гаити они направлялись через Доминиканскую республику. Как оказалось, покушение на Жовенеля Моиза готовилось более месяца. Это была тщательно спланированная операция. Кто именно стоял за подготовкой и организацией убийства, пока неизвестно.



Между тем, в Гаити объявили двухнедельный траур по поводу кончины президента страны. Помимо траура по всему государству было введено военное положение. Военные утверждают, что полностью контролируют ситуацию.

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