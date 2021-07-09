Политобозреватель Максим Юсин напомнил, как мир был свидетелем бегства военных сил США из Афганистана

Политический обозреватель Максим Юсин напомнил, как мир был свидетелем того, что вывод военных сил США из Афганистана был обычным бегством. Журналист газеты "Коммерсантъ" отметил, что была более достойная историческая параллель — с участием Советской Армии.
Политобозреватель Максим Юсин сравнил "уход американских военных с авиабазы в Баграме, известной со времён пребывания в Афганистане советского "ограниченного контингента". "Уходили тайно, под покровом ночи и даже не предупредив своих, вроде как, союзников — официальные власти в Кабуле", - напомнил он.
"Свободная пресса" цитирует эксперта: "Можете себе представить, что советские войска, уходя из Афганистана в конце 1980-х, оставили бы базу в Баграме вот так же, не поставив в известность своего тогдашнего союзника, президента Наджибуллу, застав врасплох его армию и его службы безопасности?".
Юсин рассказал про ещё на один "кидок" Пентагона — отказ разместить в Соединённых Штатах примерно девять тысяч афганцев, напрямую поддержавших Вашингтон.
"Ведут переговоры, чтобы пристроить афганцев в Таджикистане, Узбекистане, Казахстане. Но к себе брать не хотят", — подчеркнул политобозреватель.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости