Украина предложила НАТО тестировать средства радиоэлектронной борьбы на Донбассе

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9 июля 2021, 12:09

Министр обороны Украины Андрей Таран во время выступления в Литве на международной конференции по вопросам украинских реформ, предложил странам НАТО территорию Донбасса для тестирования новейших образцов средств радиоэлектронной борьбы.



Украинское руководство готово предоставить силам Североатлантического альянса свою военную инфраструктуру. Президент Владимир Зеленский ждёт от НАТО конкретных задач. Это, по его мнению, позволит приблизить государство к получению членства в альянсе. Минобороны Украины считает, что уже подготовлено к вступлению в военный блок. Армия страны отошла от советских правил и стандартов. К тому же НАТО и Украина имеют общего врага в лице России.



В Литве украинский министр также обсуждал вопросы обороны морских рубежей. Ранее члены НАТО обещали Киеву помощь в создании новых военных баз в Азовском и Чёрном морях.





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