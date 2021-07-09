Минск может рассчитывать на помощь Москвы до тех пор, пока будут высокими цены на нефть

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9 июля 2021, 11:14

Санкционное давление Запада на Россию не принесло ожидаемого эффекта. Экономика справляется с иностранными вызовами за счёт новых торговых отношений и выхода из долларовых активов.



С санкциями сможет справиться и Белоруссия, если Россия окажет ей финансовую и политическую поддержку. Минск может рассчитывать на помощь Москвы до тех пор, пока цены на нефть будут оставаться на высоком уровне, а Россия будет иметь запас прочности.



В июне ЕС ввёл в отношении Белоруссии секторальные санкции. Минск потерял рынки сбыта своей продукции. Международные резервы Белоруссии составляют менее 8 млрд долларов, а размер ежегодных потребностей во внешнем финансировании - 9 млрд долларов. Чтобы сохранить экономику, белорусское правительство вынуждено увеличить в текущем году внутренний долг ещё на 17%.





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