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Минск может рассчитывать на помощь Москвы до тех пор, пока будут высокими цены на нефть

, 11:14

Минск может рассчитывать на помощь Москвы до тех пор, пока будут высокими цены на нефть

Санкционное давление Запада на Россию не принесло ожидаемого эффекта. Экономика справляется с иностранными вызовами за счёт новых торговых отношений и выхода из долларовых активов.

С санкциями сможет справиться и Белоруссия, если Россия окажет ей финансовую и политическую поддержку. Минск может рассчитывать на помощь Москвы до тех пор, пока цены на нефть будут оставаться на высоком уровне, а Россия будет иметь запас прочности.

В июне ЕС ввёл в отношении Белоруссии секторальные санкции. Минск потерял рынки сбыта своей продукции. Международные резервы Белоруссии составляют менее 8 млрд долларов, а размер ежегодных потребностей во внешнем финансировании - 9 млрд долларов. Чтобы сохранить экономику, белорусское правительство вынуждено увеличить в текущем году внутренний долг ещё на 17%.

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