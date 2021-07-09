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ЕС хочет улучшения отношений с РФ, но не готов признать «Спутник V»

, 10:19

ЕС хочет улучшения отношений с РФ, но не готов признать «Спутник V»

Председательство в ЕС передано Словении. Европейцы ждут изменений от нового регулятора. К примеру, Посол Европейского Союза в России Маркус Эдерер говорит о желании руководства «Старого света» покончить с системой высылки российских дипломатов из Европы.

Председательство Словении в ЕС не изменит политического и экономического курса Евросоюза - государство слишком маленькое, чтобы влиять на серьёзные процессы. Поэтому взаимоотношения с Россией, как и ранее будут определять крупные страны.

Старт к улучшению отношений Брюсселя и Москвы могут дать программы по сокращению выбросов CO2. ЕС также направил в Кремль предложение о взаимном признании ковид-сертификатов. Это позволило бы российским туристам беспрепятственно путешествовать по странам Европы. При этом Брюссель ещё не готов сертифицировать «Спутник V».

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